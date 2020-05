ONE PIECE e My Hero Academia uniti grazie al potere di Carrot e Mirko in questa fanart

Ormai da diverso tempo nel mondo di ONE PIECE è presente Carrot, una mink unitasi ai Mugiwara ai tempi dell'arco narrativo di Zou. Parallelamente, anche Kohei Horikoshi nel suo My Hero Academia ha introdotto un'eroina coniglio, ovvero Mirko. Questi due personaggi subito sono stati amati dai fan per il loro carattere.

Un fan ha deciso di unire in un'unica immagine il potere delle due conigliette di ONE PIECE e My Hero Academia. L'artwork di ProfessorGemini, pubblicato su Reddit, è subito piaciuto al pubblico della rete: da una parte abbiamo Carrot, in basso e mentre sferra il suo pugno elettrico con scariche blu; dall'altra abbiamo Mirko, alias Rumi Usagiyama, l'eroina coniglio di My Hero Academia che è famosa per i suoi portentosi calci ammantati da un'aura rossa.

Il contrasto tra le due è netto nonostante alcune caratteristiche somiglianti, ma in alto a sinistra le vediamo fianco a fianco a mangiare in tranquillità una carota, probabilmente il loro cibo preferito. Che ne pensate di questa illustrazione che unisce i mondi di ONE PIECE e My Hero Academia? Intanto, nel manga di Eiichiro Oda potrebbe essere confermato l'undicesimo membro dei Mugiwara, mentre nell'opera di Kohei Horikoshi Mirko è stata al centro dell'azione con i capitoli degli scorsi mesi.