ONE PIECE: Nami in abito da sposa in questo cosplay fantastico

Triangolo Florian, un'area di mare misteriosa dove diverse navi sembrano sparire. Un grande richiamo al triangolo delle Bermuda in salsa ONE PIECE, dove i protagonisti furono impigliati in una nuova battaglia ma anche in un nuovo incontro che poi ha aiutato la ciurma. Ma, prima di far entrare Brook in ciurma, ne sono successe di cose.

Gecko Moria, padrone di Thriller Bark, aveva messo su una ciurma con degli elementi molto bizzarri e forti, con un'aura da cinema dell'orrore. Lo scienziato pazzo, la bestia, la domatrice di fantasmi e tanto altro, tutti circondati da zombi più o meno forti. È stato il secondo scontro in ONE PIECE con un membro della Flotta dei Sette, ma prima è stato necessario liberarsi degli ufficiali del capitano. Absalom ad esempio, aveva rapito Nami e voleva renderla la propria sposa.

Non a caso, Nami compare vestita da sposa in una breve fase di Thriller Bark. La navigatrice, che ha indossato tantissimi abiti nel corso di ONE PIECE, si può anche vantare di aver indossato l'abito bianco. La cosplayer Nashinaruse ricorda proprio quella versione in questo cosplay di Nami in abito da sposa. Un'interpretazione ottima e che fa risaltare la bellezza della ragazza dai capelli arancioni che guida i Mugiwara tra le isole.