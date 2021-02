ONE PIECE: una Nami accattivante nel cosplay di Win Winry

La prima piratessa ad essere entrata nella ciurma di Monkey D. Rufy è stata Nami. La gatta ladra inizialmente non si unì davvero al gruppo di Cappello di Paglia: per l'ufficialità si dovette infatti aspettare la sconfitta di Arlong. La ragazza dai capelli arancioni si unì però ai protagonisti di ONE PIECE definitivamente.

Da lì in poi, Nami è stata un elemento fondamentale per la ciurma. Navigatrice ma anche combattente, è stata lei a guidare il protagonista di ONE PIECE fino a Wano con le sue capacità e la sua intelligenza. Pur non essendo la combattente più forte dei Mugiwara, Nami è apprezzata da molti, e per questo ci sono molti cosplay ispirati a questo personaggio di ONE PIECE.

Dopo il cosplay di Nami di Enji Night ambientato ad Alabasta, torniamo alla Nami post timeskip di ONE PIECE. La ragazza si presentò con i capelli arancioni molto più lunghi, un jeans celeste a vita bassa e un bikini verde e bianco. Tutto questo è stato ripreso dal cosplay di Nami realizzato di Win Winry, che in due foto ha ripreso l'essenza della protagonista di ONE PIECE. La vediamo sia in un mezzo busto che in una foto dove posa insieme ai suoi amati mandarini mentre replica la posizione del manifesto di taglia. Fateci sapere cosa pensate di questa realizzazione nei commenti.