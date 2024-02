One Piece: Nami arriva direttamente da Wano in questo cosplay

Presentata come una ladra scaltra e risoluta, Nami si unisce alla ciurma protagonista di One Piece con un unico scopo: tradirli per guadagnare i soldi necessari per salvare il suo villaggio dalla furia di Arlong. Tuttavia, si affezionerà ai Mugiwara a tal punto da decidere di non lasciarli mai, diventando parte integrante del gruppo.

Nami è una risorsa preziosissima per la ciurma dei Cappelli di Paglia, complementare alle peculiarità degli altri membri e dotata di un talento unico: è un'eccellente navigatrice e sa leggere le mappe in modo preciso e impeccabile. Da bambina, si è allenata a decifrarle e a riprodurle e sin dalla più tenera età sogna di poter creare una perfetta mappa del mondo. Diamo un'occhiata al personaggio nella riproduzione fedele della cosplayer deedeekitsune.

In questo cosplay di Nami da One Piece, la ragazza sfoggia l'outfit indossato durante la Saga di Wano. I suoi lunghi capelli arancioni sono legati in un fiocco celeste, abbinato al kimono che indossa. Gli abiti della piratessa cambiano nel corso dell'anime, ma tutti riflettono la sua personalità vivace, la sua forza interiore e la sua determinazione. Pochi mesi la saga di Wano si è conclusa per lasciare spazio all'arco di Egghead di One Piece, donando alla navigatrice un nuovo look.

Il carattere di Nami è complesso e sfaccettato. È intelligente, astuta e pragmatica, con un talento naturale per la navigazione. Tuttavia, dietro alla sua maschera si cela un cuore compassionevole: dimostra che in ogni situazione è pronta a lottare con tutte le proprie forze per proteggere la sua amata ciurma, che considera una grande famiglia. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Nami, Robin e Sanji da One Piece mentre si rilassano?