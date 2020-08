ONE PIECE: Nami si fa bella ed elegante nel cosplay di Awesomi

Nami post timeskip col costume da bagno? O meglio quella iniziale con maglietta bianca e blu? Non importa com'è vestita, la gatta ladra di ONE PIECE riesce sempre ad affascinare i fan. E Oda ci ha dato la possibilità di ammirarla in più modi, cosa che non spesso accade nei manga dove i protagonisti hanno solitamente sempre lo stesso outfit.

Viste le sue doti da ladra, ha rubato i nostri cuori e ora pure i nostri occhi con vari cosplay. Le modelle che si dedicano ai travestimenti con la coprotagonista di ONE PIECE ormai si moltiplicano a vista d'occhio, ma per fortuna possono rappresentare più varianti dello stesso personaggio.

Awesomi ha deciso di dedicarsi a una versione più recente e poco conosciuta di Nami rispetto a quella classica post timeskip con il bikini verde e jeans a vita bassa. Parliamo infatti della versione di Zou, l'isola che si muove negli oceani del mondo, dove Nami scambiò alcuni abiti con Wanda. La ragazza dai capelli arancioni si presentò con un lungo abito viola che veniva chiuso da alcuni lacci e che lasciava in bella vista le cosce e il seno. Il tutto era adornato poi da alcune collane di perle sulla testa e sulle braccia.

Awesomi ha realizzato proprio questo cosplay di Nami di Zou, come potete vedere nelle varie foto disponibili in basso. Cosa ne dite di questa realizzazione a tema ONE PIECE? O preferite quella con Nami a tema Alabasta?

Ora dedicati a Nami arrivano anche gli abiti da sposa ufficiali, con la piratessa prima di un lungo merchandising.