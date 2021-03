ONE PIECE: Nami è come d'incanto in costume da bagno nella figure di Diamond Studio

Uno dei merchandising più forti a tema anime e manga riguarda il franchise di ONE PIECE che, forte di una popolarità in scala globale, gode di numerosi oggetti a tema, alcuni dei quali anche piuttosto succinti e particolari. Quello di Diamond Studio, ad esempio, nasconde anche una piccante sorpresa.

Nami è una delle eroine di ONE PIECE, nonché uno dei personaggi più reinterpretati dai fan nei vari cosplay a tema, basti pensare a quello recente di Kallisi Vamp. Lo stile di Eiichiro Oda ha fatto di lei un vero e proprio idolo per gli appassionati, ma non soltanto per l'aspetto estetico ma anche per il suo coraggio e le doti di una talentuosa navigatrice.

Diamond Studio, tuttavia, ha colto la palla al balzo per realizzare un modellino in scala piuttosto particolare che ritrae Nami in costume da bagno nell'atto di rimuoversi la maglietta. La compagnia ha tuttavia nascosto un piccolo easter egg perché pare essere possibile rimuovere anche il bikini dal corpo del personaggio. Ad ogni modo, la loro ultima creazione è già disponibile al preordine sul sito ufficiale al costo di 295 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, infine, è attesa durante il corso del 2021.

