ONE PIECE: Nami conquista Reddit grazie al cosplay di oreoconsushi

La mitologia di ONE PIECE è ricca di dettagli e curiosità che, se messe insieme, rafforzano ulteriormente il talento di Eiichiro Oda e il suo grande capolavoro. Eppure, ad aver reso grande l'epopea piratesca di Weekly Shonen Jump non sono soltanto gli oltre 1000 personaggi disegnati dall'autore ma anche l'encomiabile supporto dei fan.

Nonostante manchino all'incirca 4 anni al finale di ONE PIECE, la ciurma di Cappello di Paglia pare non essere ancora completa dal momento che il sensei non ha ancora svelato chi sarà l'11° ed ultimo membro dei Mugiwara che accompagnerà Rufy verso l'ultima rotta prima di coronare il suo sogno e diventare il prossimo Re dei Pirati.

Tra coloro che invece ci sono da sempre e che insieme al protagonista hanno affrontato innumerevoli viaggi spicca sicuramente Nami, la navigatrice della ciurma nonché uno dei personaggi femminili più apprezzati dell'intero franchise. Recentemente la cosplayer oreoconsushi ha realizzato una splendida interpretazione proprio della navigatrice dei Mugiwara, cosplay che conquistato la community di Reddit con oltre 11 mila interazioni. Potete dare un'occhiata al suo lavoro nella foto originale allegata in calce alla notizia.

