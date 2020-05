ONE PIECE: Nami in costume da bagno nel cosplay di Sojubeats

Il capitolo 1000 di ONE PIECE è molto vicino e ciò significa che sono ormai tanti decenni che godiamo delle avventure di Rufy e dei suoi compagni di viaggio. Zoro, Sanji, Usopp, Nami e gli altri membri dei Mugiwara hanno segnato una parte importante delle nostre vite. Ognuno di loro ha un proprio pubblico e dei fan.

Indubbiamente Nico Robin e soprattutto Nami, le due belle fanciulle della ciurma, accolgono a braccia aperte il pubblico maschile. In particolare Nami ormai è da diversi anni che si presenta in modo estremamente sexy nel manga e anime di ONE PIECE, facendo uso di costumi molto rivelatori e finendo anche nuda in qualche occasione.

Per questo i cosplay su Nami non si sprecano e si orientano molto sulla sensualità della coprotagonista di ONE PIECE. Oggi vi presentiamo il cosplay di Nami di Sojubeats che potete vedere nell'immagine in calce. La cosplayer ha deciso di non usare il solito abbigliamento di Nami post timeskip bensì di usare un costume da bagno completo. Ovviamente il colore non poteva essere che a tinte verdi, rispecchiando il top più famoso di Nami. Non mancano poi altri dettagli come i lunghi capelli arancioni, il Log Pose al polso destro e il tatuaggio della girandola e del mandarino sul braccio sinistro. Vi piace questo sexy cosplay di Nami?

E invece vi ricordate com'era Nami agli inizi? I personaggi di ONE PIECE all'inizio erano molto diversi.