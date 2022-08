ONE PIECE: Nami in costume nel cosplay di Candylion

Se durante i viaggi nell'East Blue e nella prima parte della Rotta Maggiore c'era una buona varietà di abiti per i Mugiwara, con il timeskip di ONE PIECE Eiichiro Oda si è sbizzarrito molto. A ogni isola, ma talvolta anche più volte per la stessa isola, avveniva un cambio d'abito che modificava di molto l'aspetto dei membri della ciurma.

Già il primo cambio è stato importante. All'arrivo sulle mangrovie che compongono l'arcipelago Sabaody, lì dove la ciurma era stata separata due anni prima a causa dell'intervento di Orso Bartholomew, i personaggi sono apparsi molto cambiati. La ciurma protagonista di ONE PIECE è cresciuta è quindi non potevano non esserci cambiamenti fisici.

Nami è stata una di quelle che ha fatto più scalpore, indossando vestiti molto più rivelatori che si limitavano al top di un costume e a un jeans a vita bassa. La cosplayer Candylion ha deciso di riprendere quella Nami in una foto, ma anche di creare un cosplay di Nami completamente in costume, quindi sostituendo il jeans con uno slip che fosse intonato al top. Le foto in basso portano Nami in spiaggia, vicino al mare, il suo ambiente naturale.

Eccola invece in una delle sue forme più recenti in questo cosplay di Nami kunoichi a Wano.