ONE PIECE: Nami con il costume di Stampede nello splendido cosplay di NUI

Nel corso della sua lunga carriera, ONE PIECE ha ricevuto tante trasposizioni e contenuti originali da parte di Toei Animation. Alcuni di questi possono essere riscontrati nei lungometraggi, ognuno dei quali ha ampliato la saga e ha mostrato i personaggi principali con nuovi outfit. Il più recente, e uno dei più popolari, è ONE PIECE: Stampede.

Nella pellicola, Rufy combatte al fianco di alcuni compagni di tutto rispetto contro il temibile Douglas Bullet, elemento della ciurma del vecchio Re dei Pirati. Durante questo viaggio sull'isola, i ragazzi della ciurma di Cappello di Paglia indossano nuovi abiti e ciò non poteva non valere anche per la bella Nami. In ONE PIECE: Stampede, Nami indossa una salopette arancione e il classico bikini subito sotto, mentre i capelli arancioni e fluenti vengono legati da un fiocco bianco e verde.

La bella cosplayer Nui ha deciso di replicare questa Nami aggiungendo un tocco di sensualità. Il cosplay di Nami che vedete in calce si basa appunto sulla versione di ONE PIECE: Stampede, con la prima foto che sfrutta per mettere in risalto le sue forme e la seconda per una posa più da combattimento con tanto di Clima Tact arancione. Vi piace il cosplay di Nami realizzato da Nui?

I fan sono stati colpiti anche dal cosplay di Boa Hancock, mentre discutono se ONE PIECE sia uno dei migliori anime.