ONE PIECE: la Nami di Dressrosa prende vita con il cosplay di Naiichiru

Con l'arco di Dressrosa, Eiichiro Oda ci presentò uno scenario particolarmente spagnoleggiante. Tutto, dai vestiti ai nomi dei personaggi cardine di quell'arco narrativo di ONE PIECE ricordava la Spagna. E, per l'occasione, anche i protagonisti della ciurma di cappello di paglia si sono adeguati con abiti inediti e presentati solo in quei capitoli.

Ciò vale anche per Nami, la bella Gatta Ladra e navigatrice dei Mugiwara, che sfoggiò per l'occasione un nuovo costume. Passò infatti dal classico costume verde e bianco, indossato dal timeskip in poi, a uno con base bianca e ricami floreali rossi. Il jeans lungo invece si accorciò enormemente, diventando un paio di pantaloncini che lasciavano le cosce della coprotagonista di ONE PIECE in bella vista.

Questo costume della saga di Dressrosa è stato quello che ha scelto la cosplayer Naiichiru, la quale nei giorni scorsi ha preparato un cosplay di Nami versione Dressrosa per postare alcune foto sulla sua pagina Instagram. Sono tre le foto che potete osservare in calce, con la prima che replica la posa del poster di taglia di Nami nel Nuovo Mondo, la seconda invece che sostituisce gli occhi con il simbolo dei Berry e la terza con una posa più classica. Cosa ne pensate di questo cosplay di Nami di ONE PIECE? Lo preferite al travestimento realizzato da KendelB o alla sexy Nami di PeronaNamiSwann?