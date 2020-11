ONE PIECE: Nami esplosiva in questo doppio cosplay di Elizabeth Rage

I personaggi di ONE PIECE sono cambiati nel corso del tempo, e non poteva di certo non succedere considerate tutte le avventure e gli anni passati dall'inizio del viaggio. Rufy ne è un emblema, diventando più massiccio fisicamente. Ma anche altri personaggi come Nami hanno subito la loro trasformazione.

Nami all'inizio era una ragazza mingherlina, con un fisico ottimo ma non di certo esplosivo nelle forme come l'abbiamo vista recentemente in ONE PIECE. La sua trasformazione nel manga è stata lenta ma costante, e la cosplayer Elizabeth Rage ha deciso di riprendere entrambe le versioni di Nami con un doppio cosplay esuberante, fedele e provocante.

In basso vediamo due foto: nella prima c'è il confronto tra Nami pre-timeskip col primo vestito che le abbiamo visto in dosso, ovvero il maglioncino blu e bianco, con la Nami post-timeskip che ha esordito all'arcipelago Sabaody. Nella seconda foto invece c'è un altro confronto, con Nami pre-timeskip che ha con sé i suoi adorati mandarini e la Nami di Dressrosa in versione estremamente provocante. Vi piacciono questi vari cosplay di Nami?

Nonostante il suo ruolo e la sua forza nella ciurma, Nami è stata al centro degli ultimi capitoli di ONE PIECE con una dichiarazione importante verso il proprio capitano.