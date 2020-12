ONE PIECE: Nami è favolosa in questo cosplay di Caitlin Christine

Nami è una delle ragazze più amate del mondo di manga e anime. Fisico stratosferico e curvilineo come d'altronde tante altre ragazze di ONE PIECE, è in cima a tante classifiche di waifu. La sua storia è lunghissima e risale al 1997, anno di esordio del manga di Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump.

Abbiamo quindi visto crescere la Gatta Ladra in ONE PIECE, da membro della ciurma di Arlong a navigatrice dei pirati di Cappello di Paglia, ha anche dato vita a scontri memorabili e scene epiche. Una di queste scene è racchiusa in ONE PIECE 995, uno degli ultimi capitoli del manga.

Nami però è amata anche sotto forma di cosplay. La ragazza ha fatto girare la testa più volte ai fan, come abbiamo visto con i cosplay di Nami di Chamomile Chami. Stavolta a vestire i panni della bella piratessa è Caitlin Christine, che potete vedere in varie foto in basso. Questo cosplay di Nami riporta anche alla luce una delle passioni della ragazza, ovvero quella dei preziosi mandarini che si vedono ormai raramente nella serie ma sono indissolubilmente legati al suo passato.

Col solito costume post timeskip e i capelli arancioni e lunghi, Nami col cappello di paglia ha appunto questo frutto tra le mani. È indubbiamente un cosplay di Nami diverso ma ugualmente sensuale e ben fatto.