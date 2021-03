ONE PIECE: una Nami favolosa nel cosplay di Kallisi Vamp

Si parla ormai da tempo del live action di Netflix basato su ONE PIECE. Lo show che sarà supervisionato dal mangaka Eiichiro Oda tarda a mostrarsi in nuove foto, mentre i fan cercano di capire chi sarebbero gli attori migliori per i vari ruoli. Tuttavia Nami avrà il volto di Emily Rudd almeno secondo le prime indiscrezioni.

Ci vorrà del tempo prima di una conferma di questo casting e poi di una eventuale prima foto ufficiale per questo progetto di ONE PIECE, e per questo i fan continuano a osservare anche i cosplay alla ricerca della Nami perfetta in rete. Ci sono state molte modelle sia professionali che amatoriali che hanno cercato di vestire i panni della navigatrice dei pirati di cappello di paglia, con alcune di queste che hanno ottenuto un successo strepitoso.

Di recente vi abbiamo presentato la Nami di Win Winry, mentre nei giorni scorsi è tornata una vecchia conoscenza nel ruolo. Kallisi Vamp, che in passato si era già dedicata al personaggio, ha deciso di pubblicare su Instagram nuove foto con un cosplay di Nami molto somigliante a quella disegnata da Eiichiro Oda per il manga. In basso possiamo vedere la foto che ha quasi raggiunto i 10000 like, cosa ne pensate della realizzazione?