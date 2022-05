ONE PIECE: Nami incanta in questo cosplay con il costume dei pirati di Kaido

Eiichiro Oda si è sempre divertito a cambiare un po' i suoi personaggi a ogni saga o situazione, così da dare più varietà al loro armadio. I protagonisti di ONE PIECE infatti non cadono nei problemi che hanno altri manga e anime dove i personaggi hanno sempre lo stesso vestito addosso per tutta la durata della storia.

Chi ha cambiato parecchi vestiti durante la storia è stata Nami: la navigatrice non ha mai mancato di fare shopping, anche in compagnia di Bibi e Nico Robin, e così si è dotata di tanti vestiti da sfruttare per ogni occasione. La protagonista femminile di ONE PIECE anche a Wano ha sfoggiato diversi abiti, ognuno con un concetto diverso dietro.

Per infiltrarsi correttamente a Onigashima e non farsi scoprire immediatamente dai pirati di Kaido, Kinemon ha usato la sua tecnica su tutti i pirati e samurai, e quindi anche Nami ha ricevuto un nuovo abito. Per mimetizzarsi con i pirati delle cento bestie, è stata dotata di corna, un costume con delle cinghie, spallacci e mantello viola. La cosplayer Aqua ha sfoggiato proprio questi indumenti per creare un cosplay di Nami col vestito dei pirati di Kaido, identico in tutto e per tutto a quello mostrato nel manga.

Nami ha anche cambiato molte acconciature, raccolte in un'immagine da un fan, e anche in ONE PIECE: RED avrà un nuovo costume.