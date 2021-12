ONE PIECE: una Nami kunoichi nel cosplay di Marta Gonzalez

Nami cambia abito a ogni saga. Ormai l'eroina principale di Eiichiro Oda ha dimostrato più volte di avere un armadio vasto e mai banale, dando sempre soddisfazioni ai fan di ONE PIECE. Archiviata Whole Cake Island, una volta giunta su Wano la navigatrice si è presentata con abiti nuovi di zecca.

Arrivati al vecchio castello del clan Kozuki, nelle rovine incontrano Kinemon che dà nuovo sfogo alla magia del suo Frutto del Diavolo e anche a un pizzico della sua perversione. Approfittando della trasformazione, dona a Nami un abito da kunoichi un po' particolare che sta tuttavia divinamente alla ragazza dei mugiwara.

E proprio ispirandosi a una delle ultime versioni di ONE PIECE, la cosplayer Marta Gonzalez si trasforma in Nami e lo fa in un cosplay a tema Wano, presentandosi al suo pubblico con i classici capelli arancioni lunghi della navigatrice, ma con anche l'abito azzurro molto corto con triangolini bianchi e la fascia arancione con un design sempre a triangolini alla vita. Le due foto con questo cosplay di Nami mettono bene in risalto l'opera della cosplayer, riusciranno a conquistare Sanji?

Le fan hanno preparato anche un cosplay di Nami come in Stampede e poi una Nami italiana in un cosplay post timeskip di ONE PIECE.