ONE PIECE: una Nami magica vi colpirà con questa statuetta da 500 euro

I personaggi di ONE PIECE sono tra i più popolari in Giappone e hanno quindi un foltissimo merchandising. Peluche, gachapon, portachiavi, oggetti per il cosplay e un'infinità di altre cose. Tra gli oggetti più amati ci sono anche action figure e statuette che possono far brillare la collezione di un fan.

Come ormai noto, la produzione di statuette è vastissima e si va da pezzi che costano poche decine d'euro a vere e proprie statue dal valore di svariate migliaia di euro e ottenibili da pochissimi appassionati di ONE PIECE a causa della tiratura limitata. Nel mezzo ci sono statuette di valore medio ma che non sfigurerebbero in nessuna collezione. Box Studio propose una magnifica statuetta di Zoro, mentre ora è Tiantong Studio a proporre il suo pezzo.

È in produzione una magica statuetta di Nami al prezzo di 520€ nella versione in scala 1:4 e a 350€ per la versione in scala 1:6. Il lancio è previsto per secondo trimestre del 2022 ma gli ordini sono già aperti. Come si può vedere in basso, questa Nami è basata sulla versione di Wano con il vestito da kunoichi azzurro. La ragazza dei Mugiwara è all'opera con il suo Clima Tact con cui scagliare forti attacchi temporaleschi, mentre si fa aiutare anche da Zeus. Acquistereste questa statuetta di ONE PIECE?

Se volete vedere la navigatrice nella vita vera, non perdetevi il cosplay di Nami realizzato da Win Winry.