ONE PIECE: una Nami da mozzafiare il fiato nel nuovo cosplay di KendelB

In questi giorni di astinenza da ONE PIECE fra l'anime fermo a causa del coronavirus e il manga in pausa per la Golden Week, ci pensano le belle modelle come KendelB a regalare un sorriso ai fan dell'opera di Eiichiro Oda. Fra le tante bellezze del manga, la ragazza ha voluto impersonificare Nami, la navigatrice di bordo ed ex gatta ladra.

Attraverso Instagram KendelB ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutti i suoi seguaci, e accontentando le richieste dei suoi fan ha riproposto uno dei suoi cavalli di battaglia, la bellissima Nami post timeskip. Le curve della navigatrice vengono messe più che in risalto grazie a questo costume incredibilmente fedele all'originale.

Dai jeans attillati alla cintura col simbolo dei Berry, dal Sorcery Clima-Tact impugnato con la mano destra al Log Pose sul polso sinistro e ancora il tatuaggio perfettamente ricreato e i lunghi capelli arancioni che le cadono sulla schiena, nulla sembra lasciato al caso. I più attenti di voi sicuramente avranno notato la notevole somiglianza tra il fisico slanciato e asciutto della ragazza e quello della gatta ladra più famosa della Grand Line, per non parlare del costume che rende reale il sogno proibito del sensei Eiichiro Oda.

Nella speranza che sia l'anime che il manga possano tornare a pieno regime, Oda ha annunciato che ci saranno molte pause per il manga a causa delle restrizioni imposte dal governo giapponese.