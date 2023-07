ONE PIECE: Nami, Nico Robin e Boa Hancock in un unico cosplay di un'italiana

Ci sono tante donne in ONE PIECE: con Eiichiro Oda che ha disegnato oltre mille personaggi con un nome e un volto ben definito, è normale che ce ne siano tante di ragazze. La maggior parte di queste sono bellissime, con proporzioni fisiche davvero da urlo. Però chiunque legga o guardi ONE PIECE sa benissimo che c'è un podio stabilito.

Non importa quante e quali donne verranno inserite in ONE PIECE, è chiaro che in cima ci saranno sempre le solite tre a contendersi le attenzioni dei fan: Nami, Nico Robin e Boa Hancock.

Nami è la navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia. È una ragazza intelligente, astuta e talentuosa nell'uso dei mappe col di disegnare una mappa del mondo e vuole quindi raggiungere Laugh Tale per questo, diventando presto un membro prezioso della ciurma. È una dei personaggi principali della storia e ha dimostrato di essere una combattente capace.

Nico Robin è la bambina demoniaca sfuggita dalle grinfie del Governo Mondiale per le sue conoscenze sul Regno Antico e il linguaggio antico. Dopo essere stata salvata da Rufy e la sua ciurma, diventa un membro dei pirati di Cappello di Paglia. Robin è una donna calma, misteriosa e complessa, ma è anche incredibilmente potente, grazie al potere del Frutto del Diavolo Fior Fior, che le permette di creare arti extra ovunque. La sua fedeltà agli amici e il suo passato difficile l'hanno resa uno dei personaggi più amati nella serie.

E poi c'è Boa Hancock, conosciuta come "la Regina Serpente" e donna più bella del mondo di ONE PIECE, è la sovrana dell'isola Amazon Lily e una dei membri della vecchia Flotta dei Sette. È una delle piratesse più potenti e temute del mondo e comanda la ciurma delle Kuja, composta solo da donne guerriere. Boa Hancock è famosa per la sua bellezza, la sua grazia e il suo potere del Frutto del Diavolo Mero Mero, che le permette di pietrificare chiunque venga affascinato da lei.

Ora preparatevi perché la cosplayer italiana Pamela Desogus, in arte Papfel, ha deciso di realizzare un cosplay con Nami, Nico Robin e Boa Hancock tutte insieme, in un unico video. Nel post caricato su Instagram, si parte con Nami con kimono blu come a Wano, segue poi l'archeologa con il suo vestito blu e infine l'imperatrice pirata con il suo abito rosso. Quale preferite del terzetto? In alternativa, ecco un cosplay di Yamato sempre italiana e un cosplay di Carrot in azione.