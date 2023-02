ONE PIECE: Nami e Nico Robin in questo cosplay le piratesse incantano insieme

Di piratesse ce ne sono tante, ma soltanto due sono davvero sempre al centro degli eventi, essendo anche parte del gruppo di protagonisti di ONE PIECE. Nami e Nico Robin sono due personaggi chiave per la ciurma. Nami è la navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia, mentre Nico Robin è l'archeologa del gruppo.

Entrambi i personaggi sono molto diversi l'uno dall'altro, ma sono entrambi importanti per la storia e il successo della serie: Nami è fondamentale per muoversi tra un'isola e l'altra, grazie alla sua capacità di governare i venti e le rotte marine, mentre Nico Robin ha un'abilità unica, quella di saper leggere il linguaggio antico importante per poter trovare la rotta verso Laugh Tale. Ovviamente il contributo di tutta la ciurma è fondamentale per superare le asperità di un mondo sempre più difficile, ma le due donne di ONE PIECE danno una marcia in più al gruppo di protagonisti.

Di conseguenza, Nami e Robin sono due personaggi indimenticabili che hanno lasciato un'impronta duratura nell'universo di ONE PIECE. Con la loro combinazione di personalità uniche, abilità di combattimento e importanza per la storia, queste due donne sono una parte fondamentale della serie e continueranno a essere amate dai fan per molto tempo. E per questo di cosplay su Nami e Nico Robin ce ne sono tantissimi, come quello creato da pochi giorni da due cosplayer molto note in rete, CarryKey e MightyRaccoon.

Nella foto in basso, ritratta con le due piratesse post timeskip, CarryKey interpreta la solita Nami, ormai un suo marchio di fabbrica, mentre MightyRaccoon si dedica invece all'archeologa Nico Robin. E le rivedremo sicuramente ancora, magari in altri abiti, dato che dovranno aiutare a risolvere i misteri di ONE PIECE.