ONE PIECE: Nami e Nico Robin in un doppio cosplay con il kimono di Wano

A differenza di quanto succede con altri anime e manga, Eiichiro Oda non fissa i propri personaggi con un singolo outfit. Seppur alcuni protagonisti abbiano uno stile ben riconoscibile, i mugiwara cambiano abito molto spesso, modificando il proprio outfit originale di isola in isola, per adattarsi al meglio alla nuova ambientazione di ONE PIECE.

In questa ciurma sono ovviamente le due donne a cambiare principalmente i vestiti, mostrando un armadio invidiabile. Nami e Nico Robin hanno un ruolo fondamentale nella storia e anche nella proposta di uno stile.

Nami è una navigatrice esperta e il membro più anziano della ciurma di Cappello di Paglia. È una ragazza intelligente, astuta e abile nel combattimento, nota per il suo talento nel tracciare mappe e per la sua sete di denaro, ma sotto la sua facciata materialista si cela una profonda preoccupazione per i suoi compagni di ciurma.

Nico Robin, invece, è una studiosa e archeologa esperta, diventando la storica della ciurma. Inizialmente, Nico Robin era una criminale ricercata, ma si unisce alla ciurma di Cappello di Paglia dopo che Rufy la salva dalla cattura a Enies Lobby. La sua conoscenza delle antiche civiltà e dei poneglyph la rende un'aggiunta vitale alla ciurma dato che grazie a lei i protagonisti saranno in grado di decifrare tutti i segreti necessari per raggiungere Laugh Tale.

Entrambe le donne hanno cambiato abito a Wano, come il resto della ciurma. E Petra e Himehaki le hanno seguite con questo cosplay di Nami e Nico Robin a Wano: le due piratesse sono in kimono, l'uno diverso dall'altro, per adempiere al meglio ai nuovi ruoli. Quale delle due vi piace di più?