ONE PIECE: Nami e Nico Robin in due sexy cosplay di Fegalvao

L'arte del cosplay sexy non è per tutte. Bisogna infatti avere un fisico con le curve al posto giusto (o essere capaci di fingere di averle) e lavorare per ridurre le imperfezioni, che sia facendo work out in palestra o alterando le foto con Photoshop. Ma il risultato conquisterà di certo molto pubblico, come accade con i cosplay di ONE PIECE.

Essendo quelli di Eiichiro Oda uno dei titoli più noti provenienti dal paese del Sol Levante, insieme a un altro mostro sacro come Dragon Ball, chi riesce a presentare un cosplay perfetto delle protagoniste allora guadagnerà parecchi like e followers.

Oggi Maria Fernanda, cosplayer che si fa chiamare anche Fegalvao, ha deciso di provare un attacco doppio ai fan di ONE PIECE presentando il suo cosplay di Nico Robin al fianco di un recente cosplay di Nami. In fondo alla notizia troverete il set realizzato da Fegalvao, composto da una prima foto dove Nico Robin e Nami sono fianco a fianco, poi un video dove si mette in posa come Nami davanti allo specchio e infine un secondo video dove fa lo stesso con il suo cosplay di Nico Robin.

Le due belle ragazze di ONE PIECE di Fegalvao vi hanno conquistato?