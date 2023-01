ONE PIECE: Nami prende vita nel nuovo cosplay di Demon President

ONE PIECE è entrato nella saga finale della storia, un percorso tortuoso per i Mugiwara ma che ha permesso loro di crescere e diventare pirati temuti e rispettati ovunque. Anche se la conclusione si sta lentamente avvicinando, le avventure dei nostri eroi devono compiere ancora passi importanti.

Nonostante le parole dell'autore degli ultimi anni, recentemente Eiichiro Oda è tornato sull'argomento per chiarire che ONE PIECE non si concluderà velocemente nonostante il manga sia entrato nell'ultimo arco narrativo. Ad ogni modo, durante il corso del tempo abbiamo visto i protagonisti crescere al pari passo delle sfide che hanno affrontato, proprio come accaduto a Nami, la navigatrice della ciurma di Cappello di Paglia.

Ed è proprio all'amatissima componente dei Mugiwara che la cosplayer Demon President ha recentemente realizzato un fedele cosplay del personaggio, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia, nel suo canonico costume. L'interpretazione personale dell'artista ha ovviamente ricevuto un ottimo clamore da parte del pubblico dell'evento a cui ha partecipato, l'Holilday Matsuri, sintomo del suo realistico lavoro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Nami, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato quasotto.