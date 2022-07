ONE PIECE: Nami prende vita in questo cosplay di Miruqi

La storia dei Mugiwara non è ancora terminata in ONE PIECE. L'autore, infatti, si è preso una lunga pausa dalla serializzazione per iniziare i preparativi per l'ultimo arco narrativo del manga, lo stesso che accompagnerà la ciurma di Cappello di Paglia verso il gran finale.

Eiichiro Oda, per alleviare l'attesa ai suoi lettori, ha iniziato a pubblicare su Weekly Shonen Jump uno speciale in più numeri di Road to Laugh Tale con curiosità sui personaggi della mitologia. A tal proposito, proprio Nami è stata criticata nello scorso numero della rivista a causa di un errore di traduzione.

Ad ogni modo, la navigatrice dei Mugiwara continua ad essere uno dei beniamini del pubblico e, probabilmente, il sensei ha in mente grandi cose per la giovane pirata nella saga conclusiva. La cosplayer miruqi, un artista da oltre 170mila seguaci solo su instagram, ha infatti dedicato proprio a Nami una straordinaria interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un ottimo apprezzamento in rete, merito dell'ottima fedeltà al personaggio originale.

