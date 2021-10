ONE PIECE: Nami è pronta per Halloween nella splendida figure di Selection Studio

Mentre prosegue la guerra ad Onigashima con numerosi e importanti scontri negli ultimi capitoli del manga ONE PIECE, e l'anime si avvicina al fatidico episodio 1000, Selection Studio ha deciso di dedicare una particolare statua da collezione ad uno dei Mugiwara per festeggiare Halloween.

Si tratta della simpatica streghetta Nami che potete vedere nelle immagini condivise nel post di @hamajippa, che potete vedere in fondo alla pagina. Con un abito piuttosto singolare e colorato, la navigatrice dei Mugiwara si presenta con un design inedito, circondata da zucche, dolcetti e oggetti legati alla Notte delle Streghe, dove si nota anche un Sanji in miniatura.

È stato proprio in occasione della festa che Selection Studio ha presentato la statua da collezione in questione, confermando l'arrivo nei primi quattro mesi del 2022. Alto 32 centimetri, il prodotto in questione sarà acquistabile in due versioni, realizzate in resina e Pu, o resina e silicone, e disponibili rispettivamente in sole 122 e 66 copie. Il prezzo è di circa 150 euro, e come spesso avviene per le figure di Selection Studio è possibile rimuovere gli abiti dal modello.

Per concludere ricordiamo che il capitolo 1030 di ONE PIECE è disponibile su Manga Plus, e vi lasciamo agli ultimi rumor riguardanti il prossimo film, che verrà presumibilmente annunciato dopo la pubblicazione dell'episodio 1000.