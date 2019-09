ONE PIECE: Nami è la protaginista del nuovo spot Hungry Days

Un nuovo omaggio alla serie di ONE PIECE da parte della campagna Hungry Days, per pubblicizzare dei noodles istantanei. Vediamo insieme i dettagli.

Una Nami 17enne, desiderosa di avventure, viaggi e di esprimere la sua libertà, è questa la protagonista dell'ultimo spot firmato Hungry Days. Con un tratto distintivo, ricco di dettagli, e in un ambiente completamente diverso dalle isole create dal maestro Eiichiro Oda, la clip per pubblicizzare i noodles istantanei Cup Noodle, prodotti da Nissin, è di sicuro una celebrazione della navigatrice dai capelli rossi appartente alla ciurma di Cappello di Paglia.

Questa iniziativa ha già visto uno dei Mugiwara come protagonista, stiamo parlando dello spadaccino Zoro, rappresentato sempre come un liceale. La Nami presentata qui sembra schiva, riservata, e passa le giornate ad immaginare come sarebbe viaggiare, tra la scuola e il lavoro in un ristorante, gestito a quanto pare dal terribile Arlong e dai suoi sottoposti. Una ragazza bloccata dalla routine di una vita che vorrebbe trascorrere in mare, magari al fianco di persone affidabili e pronte a sacrificarsi per lei, come il capitano Luffy, di cui vediamo e sentiamo la voce nell’ultima scena presentata.

La creazione dei personaggi è stata affidata a Eisaku Kubonouchi, già autore di diverse spot riguardanti personaggi del mondo anime, lo studio Shaft ha realizzato le animazioni, mentre per quanto riguarda la colonna sonora, Kinen Satsuei, è stata composta e cantata da Bump of Chicken.