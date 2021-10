ONE PIECE: Nami ancora protagonista grazie all'ultimo cosplay di Winry

Eiichiro Oda ha costruito un enorme puzzle narrativo per la trama di ONE PIECE e ciascun personaggio, di conseguenza, possiede un ruolo importante ai fini narrativi. Ciascuno dei Mugiwara, chi più di altri, ha ricevuto il giusto spazio all'interno della storia, tuttavia solo nella prossima saga l'autore collocherà gli ultimi pezzi.

Mentre l'anime di ONE PIECE si prepara finalmente a tornare in Italia con nuovi episodi, attesi in prima serata a partire dal prossimo 20 ottobre, che proseguiranno la Saga di Punk Hazard, nel frattempo l'enorme community legata al capolavoro di Oda sensei continua ad arricchirsi di nuove manifestazioni di creatività, l'ultima delle quali appartenenti al set di Nami a cura di Winry.

La celebre modella russa, che vanta oltre 62mila seguaci su Instagram, ha recentemente aggiornato il suo profilo social con una nuova foto della navigatrice dei Mugiwara, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso qualcosa come oltre 4 mila "mi piace", merito di un discreto costume e di un'ottima fedeltà al personaggio originale. Ma a proposito di interpretazioni personali, avete mai dato un'occhiata a questo cosplay di Perona?

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Winry, vi piace la sua interpretazione di Nami? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.