ONE PIECE: Nami in spiaggia in questo cosplay della giapponese Rurusama

Nami è una delle icone di ONE PIECE. Grazie al suo fisico straripante e alla sua bellezza, è stata anche testimonial di una campagna importante di recente, insieme alle altre protagoniste. Grazie a Placole, abbiamo visto Nami in abito da sposa. Nella serie è stata vestita una sola volta così, a Thriller Bark.

Ma per la maggior parte del tempo post timeskip le abbiamo visto indossare soltanto il top di un bikini solitamente verde, anche se non sono mancate varianti di altri colori, e un jeans a vita bassa. Non manca poi il Clima Tact che, potenziato, è la sua arma più forte oltre all'intelligenza. Il costume più famoso di Nami è quindi quello visto subito dopo il timeskip di ONE PIECE, all'arcipelago Sabaody.

E proprio quel costume è stato ripreso dalla cosplayer nipponica Rurusama. Nella sua foto che potete osservare in basso e che ha quasi raggiunto i 10000 like, vediamo una Nami in spiaggia con il suo costume verde e bianco, jeans azzurri con la cintura e il Clima Tact blu retto nella mano destra. Ovviamente non mancano i lunghi capelli arancioni e qualche altro accessorio come i braccialetti e il Log Pose al polso sinistro. Va notato che però manca il tatuaggio blu sul braccio, un dettaglio che però non inficia il buon risultato generale di questo cosplay di Nami.

Se volete vederla in abiti molto più sexy, c'è la splendida Nami di Daria Flora.