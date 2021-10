ONE PIECE: Nami è splendida in questa figure da 10 e lode di Mr.J Studio

Il genio di Eiichiro Oda non ha dato alla luce solo una storia ben studiata, ricca di sottotrame e colpi di scena, bensì anche numerosi e variegati personaggi che nel complesso rendono ONE PIECE un vero e proprio capolavoro. Ognuno ha un proprio ruolo nel grande puzzle narrativo, in particolar ciascun componente dei Mugiwara.

Dopo una settimana di pausa finalmente ONE PIECE è tornato con il capitolo 1029 che ha ripreso lo scontro tra il fronte di Rufy e quello di Kaido e Big Mom, uniti e alla ricerca del mitico tesoro di Gol D. Roger. Ad ogni modo, al fianco della serializzazione del manga prosegue spedito anche il merchandising a tema che continua ad arricchirsi quotidianamente di oggetti legati al capolavoro di Eiichiro Oda quali statuette e tanto altro ancora.

Recentemente, a tal proposito, Mr.J Studio ha realizzato un epico modellino in scala proprio a tema ONE PIECE e dedicato alla navigatrice dei Mugiwara, Nami. La geniale pirata, che potete ammirare da più angolazioni grazie alla galleria di immagini allegata in calce alla notizia, è stata infatti ritratta seduta su un trono di cristallo. La statuetta è disponibile in due varianti, una dai colori più tendenti al rosa e l'altra con una sfumatura di blu, entrambe però proposte allo stesso prezzo di 360 dollari totali (circa 310 euro) e con la consegna attesa durante il corso del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino di Mr.J Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.