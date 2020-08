ONE PIECE: Nami torna ad Alabasta col cosplay di Awesomi

Nami ha vissuto molte avventure, dapprima con la spietata ciurma di Arlong e poi con la gioiosa e simpatica ciurma dei Mugiwara. La navigatrice diventa uno dei simboli di ONE PIECE e, attraversando isola dopo isola, si è spesso abituata agli usi e costumi particolari. Oda ci ha permesso quindi di ammirarla in diversi abiti.

La Gatta Ladra ha rubato il cuore dei fan con diversi abiti, ma uno che resterà parecchio apprezzato, oltre il classico costume post timeskip, è quello di Alabasta. Come ricorderete, l'isola del mondo di ONE PIECE è desertica e ispirata molto alle atmosfere della penisola araba e al Sahara. Per questo gli abiti che indossa Nami nel corso di questa avventura sono ispirati a queste tradizioni.

Con il suo profilo Instagram, la cosplayer Awesomi torna a realizzare la bella ragazza dai capelli arancioni. L'altra volta ci aveva presentato un cosplay di Nami da Zou, stavolta invece si dedica agli abiti di Alabasta con Nami che indossa un top blu e un pareo argentato. Nella foto in basso la vediamo di profilo, dal quale spicca anche il tatuaggio sul braccio sinistro e il Log Pose sul polso.

Preferite questo travestimento oppure la Nami di Alabasta creata da Tamiikocos?