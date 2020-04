ONE PIECE: Nami torna al centro della scena con un cosplay fin troppo realistico

Le due celebri eroine dei Mugiwara di ONE PIECE, Nico Robin e Nami, sono particolarmente apprezzate dalla community dedita al capolavoro di Eiichiro Oda. Non soltanto per il loro design affascinante, ma anche grazie a una personalità dinamica e coraggiosa, che fanno dei loro personaggi due temibili pirata.

Mentre la storia di Robin si appresta a un approfondimento nel prossimo romanzo di ONE PIECE, in cui verranno svelati alcuni aneddoti interessati in merito all'Armata Rivoluzionaria, una cosplayer ha voluto dedicare la propria ultima interpretazione personale a tema all'altra eroina del franchise, Nami. L'artista in questione, la famosissima HaneAme, che gode di oltre 250 mila seguaci su Twitter, lavora già da tempo nella cultura del cosplay, come dimostra questa splendida interpretazione di Kanroji di Demon Slayer.

Ad ogni modo, la sua ultima rappresentazione originale e provocante della navigatrice della Ciurma di Cappello di Paglia, che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, è stata accolta positivamente dagli appassionati dell'opera piratesca di casa Shuiesha, a riprova delle migliaia di interazioni positive allegate alle foto. Ma a proposito di ONE PIECE, avete già recuperato il capitolo 977 del manga in vista della pausa di questa settimana a causa del rinvio improvviso della rivista Weekly Shonen Jump?

