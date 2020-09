ONE PIECE: Nami torna nel vestito da kunoichi grazie a un cosplay di Loserchan

Wano è una saga di ONE PIECE che ci sta accompagnando da diverso tempo. Dopo le saghe di Dressrosa e Whole Cake Island che hanno separato la ciurma, stavolta i Mugiwara sono tutti insieme e si sono adattati per l'occasione con i nuovi abiti. Chi spicca di più, inutile dirlo, è la bellissima Nami.

La navigatrice dei protagonisti di ONE PIECE ha cambiato più volte abito nel corso degli ultimi 90 capitoli, ma negli ultimi tempi l'abbiamo vista spesso con un costume da kunoichi, realizzato grazie al potere di trasformazione di Kin'emon. Sempre sexy anche senza l'intervento del samurai che aveva reso l'abito ancora meno coprente, Nami si mostra con un kimono azzurro e con alcuni motivi floreali bianchi, più una cintura sulla vita.

Loserchan ha deciso di realizzare questo cosplay di Nami con due foto, come potete osservare in basso tramite il post di Reddit diventato subito virale nella sezione di ONE PIECE. I capelli arancioni e lunghi sono stati legati con un fiocco azzurro mentre il resto del vestito ricalca la versione di Wano di Nami.

Non è l'unica Nami che vi abbiamo presentato negli ultimi tempi: la bella navigatrice si è mostrata anche nel cosplay di Awesomi in tema Alabasta. Ma l'attesa più grande è vedere chi la interpreterà nel live action di ONE PIECE, con alcune voci che sembrano dare per scontato Emily Rudd nel ruolo di Nami.