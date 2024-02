ONE PIECE, Nami e Usopp sarebbero in grado di sconfiggere Katarina Devon e Van Ooger?

L'ultima uscita del manga di One Piece, firmata dal maestro Eiichiro Oda, ha regalato ai fan un'inaspettata sorpresa. Non solo la storia ha raggiunto il culmine dell'arco narrativo di Egghead, ma ha anche gettato le basi per futuri sviluppi anticipando alcune informazioni cruciali che saranno svelate prossimamente.

Uno dei punti salienti del capitolo di One Piece è stato l'arrivo dei Pirati di Barbanera, avvistati nei pressi di Egghead alcuni mesi prima. Finalmente, Katarina Devon e Van Ooger hanno fatto il loro ingresso sull'isola, cogliendo di sorpresa molti lettori. Oltre alle informazioni fornite dalla coppia e alle loro azioni, l'attenzione dei fan si è concentrata sulla loro potenza. In molti si chiedono se Nami e Usopp, i due Cappelli di Paglia che tradizionalmente sono associati a loro in potenziali scontri, siano in grado di affrontarli.

In passato, l'abbinamento Usopp contro Van Ooger era visto come uno degli scontri naturali dell'epilogo della serie. Entrambi sono cecchini esperti: il primo si affida alla sua abilità con la fionda e il secondo al suo fucile. Inoltre, Van Ooger ha la fama di essere un cecchino infallibile, mentre Usopp ha dimostrato di saper superare i suoi limiti in situazioni di pericolo. Tuttavia, il Frutto del Diavolo Wapu Wapu di tipo Paramisha di Van Ooger, che gli permette di teletrasportare sia sé stesso che altre persone, rende lo scontro molto più incerto.

Lo scontro tra Nami e Katarina Devon sembra ancora plausibile. La propensione di Devon nell'uccidere piratesse donne limita i suoi potenziali avversari a Nami e Nico Robin, tra i membri attuali della ciurma di Cappello di Paglia. Al momento, non ci sono state prove che i poteri o la forza di Devon siano cambiati, a parte l'acquisizione dell'aspetto di Saint Jaygarcia Saturn, che tuttavia non dovrebbe influire in modo significativo sul combattimento.

In conclusione, mentre lo scontro tra Nami e Devon sembra poter essere alla pari, solo l'arco di Elbaf in One Piece potrebbe dare l'occasione a Usopp di colmare il divario di potenza tra lui e Van Ooger, preparandosi così ad affrontare il temibile cecchino di Barbanera.