ONE PIECE: Nami veste i panni di una Kunoichi grazie alla cosplayer Winry

L'epopea piratesca di Weekly Shonen Jump, nonché capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, è uno dei titoli più famosi nel panorama editoriale giapponese. Il manga, infatti, è conosciuto in tutto il mondo e da ogni parte del globo si parla delle avventure della ciurma di Cappello di Paglia.

Tra i primi componenti ad aggiungersi tra i Mugiwara spicca proprio colei che oggi è annoverata tra i personaggi più popolari di ONE PIECE, Nami, esperta navigatrice e pirata ambiziosa. Così, in breve tempo, è entrata a far parte dei beniamini del pubblico e così la community le ha dedicato innumerevoli manifestazioni di creatività come questa illustrazione che prova ad interpretarla nella realtà.

Eppure, una possibile interpretazione ufficiale di Nami esiste già grazie al live action di ONE PIECE a cura di Netflix dove l'eroina sarà interpretata proprio dalla celebre Emily Rudd. A tal proposito, recentemente la modella e talentuosa cosplayer Winry, che vanta quasi 70mila seguaci su Instagram, ha realizzato un cosplay della navigatrice dei Mugiwara in abiti da Kunoichi, li stessi della Saga di Wano.

E voi, invece, cosa ne pensate della sua reinterpretazione che potete ammirare in calce alla notizia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.