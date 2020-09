ONE PIECE: Nami nel video cosplay unico preparato da Sammyscosplay

La pratica del cosplay ormai è sdoganata. L'interpretazione del proprio personaggio preferito dal mondo di anime e manga - e non solo - ormai è diffusa in tutto il mondo e con l'avvicinarsi delle fiere chiunque si dedica a questi travestimenti. Anche senza fiere del fumetto in questo 2020, ci sono stati tanti cosplay a tema ONE PIECE.

Tramite le pagine Instagram degli appassionati del mondo creato da Eiichiro Oda abbiamo visto cosplay di vario genere, da quelli amatoriali a quelli più professionali, ma in generale la maggior parte rivolvevano intorno a foto o set di foto. Sammyscosplay stavolta ha deciso di realizzare qualcosa di diverso.

Lei di cosplay su ONE PIECE ne ha fatti tanti, tra cui un doppio con Sanji e Zoro e un altro con un Trafalgar Law al femminile. In questi e in tanti altri però si è limitata a qualche foto. Invece con la nuova realizzazione ha deciso di distribuire su Instagram non solo un set di tre foto ma anche un video con il suo cosplay di Nami.

Scorrendo il post in basso, oltre le tre foto di Nami con il classico costume verde, Sammyscosplay ha deciso di realizzare un video che riprende la tipica posa della Gatta Ladra con tanto di musica di sottofondo che richiama a quella usata per lo stacco pubblicitario degli episodi di ONE PIECE in Giappone. Una scelta sicuramente rara se non unica, dato che sono in pochi a realizzare cosplay in video.