ONE PIECE: Nami diventa virale col cosplay di Beke Jacoba

Il personaggio femminile più di spicco di ONE PIECE è Nami. La ragazza è stata uno dei primi membri della ciurma di Cappello di Paglia, il terzo ad essere presentato ma la quinta e entrare ufficialmente in ciurma. Da quel momento ha vissuto molte avventure liberandosi finalmente della stretta imposta dall'uomo pesce Arlong e dalla sua ciurma.

Nel mondo dei cosplay di ONE PIECE, Nami è la più rappresentata. Sono tante le fan che cercano di ottenere i favori del pubblico impersonando la Gatta Ladra, ma la difficoltà è alta a causa dell'impostazione fisica della piratessa. Seno ampio, vita snella e un buon sedere sono fondamentali e non tutte riescono a raggiungere queste caratteristiche. A provare un nuovo cosplay di Nami c'è Beke Jacoba.

Vi abbiamo già portato in passato questa cosplayer che impersonò Yoko Littner di Gurren Lagann con ottimi risultati. Stavolta col cosplay della piratessa di ONE PIECE fa ancora più faville dato che il suo post, che potete vedere in basso, ha raggiunto nel giro di pochi giorni oltre 40.000 likes. La versione scelta è quella più nota, ovvero Nami post timeskip con il costume verde e bianco e un jeans molto attillato. Nella mano destra mantiene il Clima Tact mentre si deve dire che manca il Log Pose sul polso sinistro.

