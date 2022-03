ONE PIECE: è Nami VS Kalifa nelle belle preview del capitolo ridisegnato da Boichi

La saga di Enies Lobby è una delle più famose e amate di ONE PIECE. La lotta tra la ciurma dei pirati di cappello di paglia e gli agenti governativi del CP9 è stata epica e ha dato modo ai protagonisti di svilupparsi e diventare un vero nemico del Governo Mondiale. Boichi ha ridisegnato un capitolo di questa saga.

Così come capitato in passato col rifacimento del capitolo di Zoro e quello di Bibi, il progetto continua con il mangaka dell'ormai concluso Dr. Stone che si concentrerà sul rifacimento del capitolo 411. Il punto focale sarà la battaglia tra Nami e Kalifa, le due donne che si affrontano nella torre della giustizia dopo che Sanji è stato costretto a dare forfeit.

Con uno degli ultimi eventi online, lo staff di ONE PIECE ha pubblicato alcune immagini promozionali per mostrare le prime pagine di questo capitolo speciale. Il tweet dell'account Eiichiro_Staff mette di nuovo in risalto la pagina a colori di apertura, passando poi ad alcune pagine - naturalmente in giapponese - che presentano la situazione della torre della giustizia dove si sta tenendo la lotta tra CP9 e Mugiwara. Le ultime tavole poi presentano alcune inquadrature davvero di alto livello di Nami e Kalifa che iniziano a combattere.

In Giappone, l'appuntamento con ONE PIECE Magazine dove sarà inclusa questa storia è programmato per il 4 aprile 2022.