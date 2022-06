ONE PIECE: Nami VS Kalifa in questo cosplay piccante

Considerato che ONE PIECE va avanti da quasi 25 anni, ci sono stati una marea di scontri in cui sono stati coinvolti i protagonisti. Di epici ce ne sono tanti, ma forse le vette dei combattimenti sono stati raggiunti a Enies Lobby. In quella fase, ogni membro della ciurma di cappello di paglia trovò un avversario da sconfiggere.

Anche Nami ovviamente trovò chi affrontare. Per salvare Sanji, Nami fu coinvolta in una battaglia contro Kalifa, con le due donne che se le diedero di santa ragione. Lo scontro, che è stato ripreso recentemente da Boichi, fu combattuto tra Clima Tact e Frutto del Diavolo saponoso, in una lotta che consentì ai lettori di ONE PIECE di godere anche di qualche inquadratura particolare.

Le cosplayer Daria Flora e Carry Key hanno deciso di portare in vita questi due personaggi di ONE PIECE. Questo doppio cosplay di Nami e Kalifa riporta alla mente quella lotta piccante che costituì un momento importante per la saga di Enies Lobby. Mentre Carry Key fa Nami, con giacca di jeans e gonna bianca, Daria Flora ha il ruolo di Kalifa con i lunghi capelli biondi e un vestito nero scollato.

Per gli amanti della navigatrice dei mugiwara, c'è anche questo ottimo cosplay di Nami vestita da sposa.