ONE PIECE ha narrato un evento del passato di Monkey D. Garp

Non a caso il capitolo 957 di ONE PIECE è diventato un trend su Twitter sia in Italia che nel resto del mondo. Insieme al precedente capitolo 956, è stato uno di quelli che negli anni recenti ha dato più informazioni sul mondo piratesco sia riguardo gli eventi presenti che quelli passati. Uno di questi ultimi rivela i trascorsi di Monkey D. Garp.

Il discorso di Sengoku a New Marineford che ha occupato quasi tutto il capitolo 957 di ONE PIECE ha rivelato tanti segreti sui quarant'anni passati: la ciurma di Rocks D. Xebec, chi erano i suoi membri, gli obiettivi che avevano e come hanno incontrato la fine. Su quest'ultimo elemento fu fondamentale la presenza di uno dei membri più di spicco della marina, ovvero Monkey D. Garp.

Garp l'eroe è sempre stato uno dei marine più conosciuti del mondo di ONE PIECE e chiunque l'abbia incontrato ha sempre mostrato profondo rispetto per lui, e ora abbiamo saputo il perché. Mentre la ciurma di Rocks scorrazzava libera per il mondo, Garp preparò un attacco sull'isola God Valley, poi cancellata dalle mappe, per mettere fine una volta e per tutte alle ambizioni dei pirati.

Garp non ama parlare di questo punto della sua storia e si atterrà esclusivamente ai fatti narrati storiograficamente, questo perché la battaglia comportò due cose che al nonno di Rufy non sono mai andate giù: il dover combattere per salvare i Draghi Celesti, persone che non apprezza tanto da rifiutare il titolo di Ammiraglio, ed essere stato costretto ad allearsi con un'altra ciurma pirata, quella di Gold Roger.

Da lì poi iniziò l'ascesa in popolarità del personaggio, che in una delle tavole ci viene rimostrato ancora da giovane e durante gli eventi. Cosa ne pensate di questo capitolo di ONE PIECE?