ONE PIECE e Naruto sarebbero esistiti senza Akira Toriyama e Dragon Ball?

Nessuno è preparato a momenti duri come questo. Akira Toriyama era da noi considerato come una leggenda, una personalità talmente importante da avere un'aura divina attorno a lui. Eppure, alla fine anche lui era un uomo come tutti noi. L'autore di Dragon Ball è morto e noi non lo ringrazieremo mai abbastanza per quanto ha fatto.

Da Dr. Slump a Dragon Ball, passando per Sand Land, ma anche per videogiochi come Dragon Quest e Chrono Trigger, le storie di Akira Toriyama hanno segnato la nostra esistenza e l'intera cultura pop moderna. Grazie al maestro abbiamo riso, abbiamo pianto e abbiamo combattuto come se fossimo noi stessi dei Saiyan. Come noi, anche i più importanti autori manga hanno pianto Akira Toriyama. Il maestro è stato un simbolo del manga shonen, un mangaka che ha creato un prima e un dopo ergendosi a fonte d'ispirazione per le generazioni successive. È infatti solo grazie al successo di Dragon Ball se oggi manga e anime vengono visti come un medium qualsiasi, esattamente come una pellicola cinematografica o un buon libro, e non più come qualcosa di strano. È anche e soprattutto grazie a Dragon Ball se abbiamo avuto due opere come Naruto e ONE PIECE.

La lettera scritta da Oda e Kishimoto per la morte di Toriyama ci ha fatti piangere. I due consideravano il maestro non solo come il loro punto di riferimento o un amico, ma quasi come un padre che ha indicato loro la via. E allora ci domandiamo, ONE PIECE e Naruto sarebbero esistiti senza Dragon Ball?

A partire dagli anni Novanta, chiunque avesse voluto creare una serie shonen avrebbe dovuto confrontarsi con l'eredità di Dragon Ball. Direttamente o indirettamente, con il suo lavoro Akira Toriyama ha influenzato l'opera moderna.

Naruto e ONE PIECE sono una sorta di evoluzione più elaborata rispetto a Dragon Ball. Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto hanno più volte riconosciuto il valore del sensei Toriyama, elogiato come una pietra miliare per il manga, nonché fonte d'ispirazione personale.

I giovani Oda e Kishimoto consideravano Toriyama come un dio del manga, un autore talmente bravo da essere irraggiungibile. Eppure, i due mangaka hanno usato Dragon Ball come base di partenza per realizzare opere ugualmente iconiche.

Non è un segreto che sia Naruto che Rufy siano un palese omaggio a Goku. Il primo, da bambino, utilizzava dei vestiti che andavano a riprendere la palette cromatica del Gi di Goku, mentre il secondo è un mangione esattamente come il Saiyan. Ci sarebbero innumerevoli altre somiglianze, ma elencarle sarebbe un'ovvietà. D'altronde, lo stesso Kishimoto definì Son Goku come il modello Shonen Jump definitivo, il personaggio principale per eccellenza e archetipo per tutti gli eroi futuri. Insomma, se Akira Toriyama non avesse scritto e disegnato Dragon Ball, Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto non avrebbero mai trovato il coraggio e l'influenza per creare ONE PIECE e Naruto.

