Da ONE PIECE a Naruto: l'incredibile tributo di Williamson dell'NBA al mondo degli anime

L'immenso universo degli anime ha ricevuto numerosi omaggi da atleti e figure piuttosto importanti legati a sport professionali di ogni tipo, come si è visto anche durante le Olimpiadi di Tokyo. Grazie al giocatore professionista Zion Williamson di recente serie come ONE PIECE e Naruto hanno raggiunto i campi dell’NBA.

Il 21enne cestista che dal 2019 gioca per i New Orleans Pelicans si è infatti presentato all’ultima partita della squadra con un outfit molto particolare. Come potete vedere dalle immagini presenti nel post di SportsCenter, riportato in calce alla notizia, l’atleta indossava una giacca piuttosto vistosa con tre grandi ritratti di Naruto e Monkey D. Luffy, e Saitama di One-Punch Man.

Williamson portava anche un paio di Nike Air con delle speciali illustrazioni di Naruto in modalità eremitica e Sasuke con lo Sharingan e il Rinnegan attivi. Inoltre sui pantaloni bianchi si notano delle scene estratte direttamente dal manga di Eiichiro Oda, dove appare distinguibile il pirata Trafalgar D. Law. Cosa ne pensate di questo simpatico tributo a tre eroi del mondo degli anime? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti.

