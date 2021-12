Da ONE PIECE a Naruto, le serie manga più vendute dal 2008 a oggi

Con l'avvento di internet, le vendite di manga sono state in grado di aumentare in modo sostanzioso, dato che nuovi mercati sono in grado di addentrarsi in alcune delle più grandi serie in circolazione in modi che non potevamo neanche immaginare prima.

Ora, una fonte ha colto l'occasione per mostrare quali franchise hanno venduto il maggior numero di copie dal 2008 a oggi. Alcuni dei franchise nella lista potrebbero essere una sorpresa per i fan del mondo degli anime e dei manga, altri sono invece una presenza scontata.

Negli ultimi anni, una delle più grandi battaglie che è nata è tra due delle più popolari serie shonen del momento: l'imbattibile ONE PIECE e il nuovo sfidante, Demon Slayer. Quando si esaminano i numeri, i fan potrebbero essere sorpresi dal fatto che Luffy e la sua squadra hanno un grande vantaggio su Tanjiro e i suoi amici, considerando che i due sono stati in guerra tra loro in termini di vendite complessive negli ultimi anni.

Naturalmente, ONE PIECE ha un bel vantaggio su Demon Slayer, con la serie di Eiichiro Oda che ha debuttato nel 1997 e Demon Slayer che ha debuttato nel 2016. Inoltre il manga di Demon Slayer si sta già concludendo un po' dappertutto, mentre ONE PIECE ha ancora il vantaggio che la storia continuerà per almeno qualche altro anno, pompando ancora i suoi numeri di vendita.

L'account Twitter WSJ_Oricon ha condiviso i numeri di vendita di alcune delle più grandi serie manga dal 2008 a oggi, tra cui ONE PIECE, Demon Slayer, L'Attacco dei Giganti, Kingdom, Haikyu! e Naruto per citarne alcuni, con numeri di vendita che hanno raggiunto le centinaia di milioni nel corso degli anni. Potete vedere i post con la classifica in calce all'articolo.

Nella classifica, ONE PIECE ha preso l'oro come la serie manga più venduta dal 2008 a oggi, vendendo un sorprendente 215.392.563 copie del suo manga, mentre Demon Slayer arriva al secondo posto con 126.586.331, che è impressionante considerando che la storia di Tanjiro e compagni è arrivata solo circa cinque anni fa.

Serie come L'Attacco dei Giganti, Kingdom, Naruto e My Hero Academia non sono riuscite a superare i cento milioni di copie vendute, ma la loro popolarità parla certamente da sola. Cosa ne pensate di questi numeri di vendita dei manga dal 2008 a oggi? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto. Vi lasciamo in ultimo con le migliori serie anime degli ultimi 30 anni.