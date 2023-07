ONE PIECE: la nascita di un nuovo pugno della marina

Ogni marine di alto livello ha la propria identità ben precisa. Gli ammiragli della marina hanno dei soprannomi identificativi, ma anche altri componenti minori di questo gruppo sono ben conosciuti, in particolar modo i vice ammiragli. E poi c'è qualcuno di speciale che ha fatto la storia di ONE PIECE, pur rifiutando varie promozioni.

Il vice ammiraglio Monkey D. Garp è uno dei volti della marina. Soldato di lungo corso, essendosi unito a loro da giovane, ha sempre dimostrato una grandissima forza. Nonostante la sua età ormai avanzata, è ancora un personaggio temibile, in grado di tenere testa a comandanti e pirati di altissimo livello, e il tutto senza armi. Questo perché la sua arma è il pugno, e non a caso è noto come Garp il Pugno. Durante la battaglia di Hachinosu, ONE PIECE ha mostrato chiaramente ciò che è in grado di fare questo personaggio.

Ma la storia di Garp si è conclusa, eppure contemporaneamente è cominciata una nuova leggenda. In ONE PIECE 1088, infatti, è stato reso chiaro il passaggio di testimone compiuto tra i ranghi della marina. Per fermare il colpo di Pizarro, Koby usa l'Honesty Impact, un pugno destro foderato di Haki dell'Armatura e con forse anche un tocco di Haki del Re Conquistatore che fracassa il braccio nemico. Un colpo che nessuno si aspettava, né i pirati né i marine né Koby stesso, ma il solo Garp, che ha seguito la crescita del ragazzo fin dagli albori.

E così è nata la leggenda di Koby? Diventerà lui il nuovo pugno della marina?