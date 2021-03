ONE PIECE: la nascita del Re dei Pirati nei prossimi episodi dell'anime

All'interno dell'epopea di ONE PIECE c'è un personaggio che più di tutti detta grande fascino e ammirazione, non soltanto ai fan dell'opera per via della sua misteriosa figura, ma anche e soprattutto al protagonista del capolavoro di Eiichiro Oda che ambisce alla sua celebrità e al suo trono come Re dei Pirati.

Nonostante ONE PIECE dovrebbe finire tra poco meno di 5 anni, sappiamo ancora davvero poco in merito alla figura di Gol D. Roger, il pirata che ha conquistato il suo titolo grazie alle sue straordinarie avventure. Anche la controparte animata ha finalmente introdotto il flashback di Oden, passato che si lega anche a quello del Re dei Pirati. Rispetto a come lo avevamo visto l'ultima volta, Roger sembra particolarmente cambiato e questo ha stupito parecchi spettatori dell'anime.

Ad ogni modo, i prossimi episodi avranno modo di approfondire finalmente la sua figura con un paio di episodi interamente dedicati poiché ciò che vedremo è desumibile dai titoli delle puntate che qui seguono:

Episodio 966: "Il Desiderio di Roger! Una Nuova Partenza!"

Episodio 967: "Il Resto della sua Vita! L'Avventura di Roger!"

Episodio 968: "Il Re dei Pirati è Nato! L'Ultima Isola"

A quanto pare, dunque, il celebre personaggio si prenderà interamente le luci del palcoscenico per un paio di puntate dal sentore epocale. E voi, invece, che aspettative avete per i prossimi episodi di ONE PIECE? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.