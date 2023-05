ONE PIECE e la nave più bizzarra presentata nel capitolo 1082

Quello di ONE PIECE è un mondo prevalentemente acquatico, con poche terre emerse isolate l'una dall'altra. Ad eccezione della grande Red Line, quindi, è necessario usare delle imbarcazioni per muoversi tra un'isola e l'altra, senza sottovalutare i tanti pericoli marini. In più, molto spesso queste navi devono ospitare un gran numero di persone.

La ciurma di un imperatore come Buggy il Clown quindi non può permettersi una nave piccola né poco sfarzosa e con tanti orpelli utili. Il suo sogno di raggiungere il One Piece passa quindi anche per la nuova nave che è stata commissionata ai suoi carpentieri dopo la creazione di Cross Guild. Ora che l'organizzazione Buggy Delivery non esiste più, allargata dalla presenza di Crocodile e Drakul Mihawk, è necessaria una nave ancora più grande.

Soltanto che le indicazioni del novello imperatore non sono state seguite proprio alla lettera. Folli di lui, i carpentieri hanno dato vita a una nave con il volto di Buggy impresso sulla polena, più alcune fasce che circondano la nave con lo stile del pagliaccio. In realtà, tutta la nave richiama l'atteggiamento ridicolo e circense del pirata di bassa leva, con tanto di tendoni da circo e tanto altro ancora. Ciò naturalmente fa infuriare Crocodile e Mihawk, tutt'altro che decisi a salire su quella nave, che picchiano violentemente Buggy, facendolo a pezzi e rinchiudendolo nella sala delle riunioni, dove il pirata viene squartato lontano dagli occhi di tutti i suoi adoratori. La nave di Cross Guild quindi è un altro problema per quest'organizzazione, che comunque potrebbe salpare con questa imbarcazione.

In attesa del capitolo ufficiale, sono trapelati in rete gli spoiler di ONE PIECE 1083 con il capitolo al completo.