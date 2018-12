ONE PIECE: negli USA Episode of Sabo arriverà doppiato nella versione Home Video

Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità dell'arrivo, sul mercato americano, della versione Home Video doppiata in inglese dello special TV di ONE PIECE intitolato Episode of Sabo. Il lancio è previsto per il marzo del prossimo anno. Che ci sia una speranza per un'operazione simile in Italia?

Il brand di ONE PIECE ha da poco ricevuto la notizia del suo ennesimo lungometraggio animato, che sarà incaricato di celebrare il ventennale della trasposizione animata. Ma il futuro non riserva ai fan del capolavoro di Eiichiro Oda solo ONE PIECE:STAMPEDE , almeno non per quelli americani.

Durante le ultime ore sono trapelate sul web le indiscrezioni che annunciano l'arrivo in versione Home Video di uno degli special televisivi più amati degli ultimi anni: Episode of Sabo. Funimation porterà al pubblico statunitense una versione dello speciale doppiata in inglese, con il ritorno di alcuni membri del cast già protagonisti della versione americana dell'adattamento anime:

Sabo – Vic Mignogna, Morgan Garrett (da giovane)

– Vic Mignogna, Morgan Garrett (da giovane) Trafalgar Law – Matthew Mercer

– Matthew Mercer Doflamingo – Robert McCollum

– Robert McCollum Burgess – Phil Parsons

– Phil Parsons Koala – Jeannie Tirado

– Jeannie Tirado Ace – Travis Willingham, Chris Burnett (da giovane)

– Travis Willingham, Chris Burnett (da giovane) Dragon – Bryan Massey

– Bryan Massey Dadan – Jessica Cavanagh

Ci sono invece una lunga lista di personaggi che sono ancora in attesa del debutto ufficiale nella terra a stelle e strisce, che quindi saranno un'esclusiva dell'episodio in questione: Caesar Clown, Bartolomeo, Cavendish, Kin’emon, Fujitora, Kyros, Rebecca, Viola, Ideo, Hajrudin, Don ChinJao, Elizabello II, Diamante, Trebol, Sugar, Gladius, Leo, ecc.

Lo speciale dedicato al fratello di Sabo arriverà il 19 marzo del 2019. Ovviamente anche i fan sperano che un'operazione analoga possa essere fatta anche per il mercato italiano in futuro, in modo da renderlo disponibile anche attraverso il sostegno lecito al franchise di ONE PIECE.