ONE PIECE: Nekomamushi rivela il suo asso nella manica per la lotta con Kaido

Anche Kaido è stato costretto a scendere in campo in ONE PIECE. L'imperatore dei pirati delle Cento Bestie è stato colto alla sprovvista dalle forze alleate, di cui finora nessuno si era quasi accorto. Il collegamento tra passato e presente ci porta all'inizio dell'ultimo scontro dell'isola di Wanokuni.

L'attacco dei Nove Foderi Rossi ha fatto arrabbiare Kaido che si è trasformato in drago. In questa forma, ha portato con sé sulla cupola di Onigashima i samurai che hanno osato appena sfidarlo. Troneggiando nel cielo, avvisa i suoi nemici che stavolta non c'è Oden ad affrontarlo in una tavola di ONE PIECE 987 che intimidisce ancora di più in versione anime. Ma un altro scambio di parole ci mostra che un gruppetto ha un certo asso nella manica.

Nekomamushi avvisa infatti Kaido che le cose non sono come venti anni prima: stavolta i Mink sono radunati e, soprattutto, c'è la luna piena nel cielo. Ciò vuol dire che i più forti della tribù animalesca possono scatenarsi grazie alla mitica forma Sulong, di cui abbiamo già avuto un assaggio a Whole Cake Island grazie alla coniglietta Carrot.

Nekomamushi avvisa quindi Kaido di non sottovalutare i suoi avversari. Come proseguirà questa battaglia tra Kaido e i Mink? Andrà tutto come previsto dal fan che ha creato gli spoiler falsi di ONE PIECE 988?