ONE PIECE: il capitolo 930 mostra un clamoroso scontro!

Finite le vacanze per gli autori, ritorna Weekly Shonen Jump. Sono già arrivati i nuovi spoiler per il #08 della rivista, in uscita ufficialmente lunedì 21 e, con essi, arrivano anche le prime informazioni su ciò che troveremo nel capitolo 930 di ONE PIECE.

Innanzitutto, una brutta notizia per i lettori: nonostante le due settimane di pausa natalizie che la rivista dà agli autori ogni anno, Eiichiro Oda torna in pausa la prossima settimana, quindi il capitolo 931 di ONE PIECE non arriverà prima di altre due settimane.

Partendo dall'illustrazione di copertina, questo numero dedica la storia ispirata dai fan a una gara di delfini che si sta tenendo tra Urouge e Cracker, uno dei dolci comandanti di Big Mom. Dalla seconda pagina, invece, parte il capitolo vero e proprio. Zoro si ritrova nel villaggio di Tonoyasu, il giullare incontrato nel capitolo precedente. Le persone e le costruzioni sono palesemente a pezzi e a disagio ma, nonostante ciò, donano, con il sorriso sulle labbra, una tazza d'acqua allo spadaccino per ringraziamento.

Poco fuori da Wanokuni, invece, sta per arrivare la disastrosa imperatrice Big Mom che, dopo aver catturato delle enormi carpe koi, le lega alla sua nave per usarle come trainante per le cascate che circondano l'isola. Una volta arrivati in cima, però, l'imperatrice ha una brutta sorpresa: King, uno dei più forti scagnozzi di Kaido, si trova in cima ad attenderli e con l'aiuto del suo frutto del diavolo, il frutto drago drago modello pteranodonte, scaraventa l'imperatrice e la nave in acqua. Come sapete, i possessori di un frutto del diavolo in ONE PIECE non è capace di nuotare, pertanto neanche Big Mom riesce a rimanere a galla, sprofondando nel mare.

Sul terzo fronte, Page One sta mettendo a ferro e fuoco la cittadina nella sua forma da dinosauro alla ricerca di Sanji. Il biondo membro della ciurma di cappello di paglia si scaraventa all'attacco dello sgherro di Kaido per fermare la sua ira distruttiva e, dopo uno scambio di battute, mostra di avere con sé il bracciale del Germa 66 ottenuto pochi giorni prima. Ne farà quindi uso nel capitolo 931 di ONE PIECE?