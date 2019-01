ONE PIECE: nel prossimo capitolo arriverà un nuovo power-up per Sanji?

L'arco narrativo di ONE PIECE dedicato alla battaglia tra la Ciurma di Cappello di Paglia e l'imperatrice Big Mom è stato molto incentrato sulla figura di Sanji. Dopo essersi in qualche modo riunito alla sua famiglia, e dopo aver reinstaurato un legame, anche se fragile, il cuoco biondo riceve un'arma da utilizzare in futuro.

Quest'arma è il famoso bracciale della famiglia Vinsmoke che trasforma i membri della famiglia dotandoli della Raid Suit. Dopo capitoli di ONE PIECE in cui il bracciale di Sanji non è stato mostrato, a causa del suo rifiuto di utilizzarlo, sembra che l'inattesa arma farà finalmente la sua prima apparizione.

Durante l'ultimo capitolo di ONE PIECE abbiamo visto che su Wano, teatro delle nuove avventure di Rufy e ciurma, Sanji è in procinto di scontrarsi con uno dei più temibili generali di Kaido, il possessore del frutto Dino Dino modello spinosauro Page One. Essendo uno dei membri più forti del gruppo dell'imperatore delle Cento Bestie, Sanji non può di certo risparmiarsi e deve inoltre cercare di non far scoprire che i membri della ciurma di Cappello di Paglia sono sull'isola.

Sia per nascondersi che per potenziarsi, la Raid Suit farà quindi l'ingresso nell'arsenale del cuoco, e ora i fan sono in attesa di come verrà sfruttata e integrata nell'ampio parco di tecniche di Sanji. ONE PIECE torna ufficialmente il 4 febbraio, dopo una pausa di una settimana presa da Eiichiro Oda.