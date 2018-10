ONE PIECE: nel prossimo episodio rivedremo Silver Rayleigh?

Da quanto possiamo apprendere dalle anticipazioni dell'episodio 860 di prossima uscita, l'anime di ONE PIECE si appresta a dare il bentornato al maestro del nostro protagonista, Silver Rayleigh. Che sia il momento per apprendere qualcosa di più sull'allenamento svolto dai due durante il salto temporale durato due anni?

All'interno dell'anime dedicato alla trasposizione del manga di Eiichiro Oda, ONE PIECE, stiamo assistendo al climax finale della saga in cui il nostro protagonista Rufy, insieme ad una parte della sua ciurma, si è visto costretto ad affrontare l'imperatrice Big Mom e tutta la sua famiglia, all'unico scopo di riportare nel gruppo Sanji.

Negli ultimi episodi in particolare, il pirata dal cappello di paglia ha dovuto fronteggiare il potentissimo membro degli Sweet Commander: Katakuri. Sfortunatamente, con lo scontro che è andato per le lunghe all'interno del mondo degli specchi, il nostro protagonista ha visto esaurirsi il suo Haki, con il risultato di dover prendere tempo in attesa che quest'ultimo si ricarichi. Lo scontro si prospetta più incerto che mai, e per questo, i fan sono stati contenti di vedere nelle anticipazioni del prossimo episodio il ritorno di Silver Rayleigh.

Da quello che apprendiamo dal filmato che potete visionare in questa pagina, oltre agli avvenimenti che vedranno protagonisti Bage, Big Mom e gli altri, nell'episodio 860 assisteremo ad un altro flashback dedicato al periodo di due anni che Rufy ha trascorso insieme all'ex braccio destro di Roger su un'isola ad allenarsi. L'immagine mostra il Re Oscuro mentre osserva, sorridendo beffardamente, il nostro protagonista, completamente bendato. Che sia l'occasione per apprendere di più su uno dei tre tipi di Haki? Vedremo un power up o una nuova tecnica del capitano dei Mugiwara, come spesso accade dopo tali sequenze di ricordi? Come finirà lo scontro con il temibile Katakuri, che sembra essere superiore a lui in tutto? Non ci resta che attendere la conclusione di questa saga al cardiopalma.

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 19 luglio 1997, adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999.